I traumi imposti al mercato della maternità

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Chi può permettersi di affittare un utero per avere figli? I più ricchi. E chi pensa ai diritti di madri e neonati? Nessuno. Non sono una mamma, ma sono quattro volte papà. E tutte le volte che uno dei miei figli è venuto al mondo ho invidiato il rapporto intimo che aveva con la mamma. Non che io non ci abbia provato, in tutti i modi. Li ho presi in braccio in sala parto, ho fatto il primo bagnetto, tutto come da copione. Ho imparato a cambiare i pannolini, a dare loro il biberon. Ma la mamma è sempre stata la mamma. La mamma è sempre stata un’altra cosa. Avete idea di come i bambini nei primi anni di vita cercano la mamma? Come hanno con lei un rapporto esclusivo? Come si sentono rassicurati da quella voce, quel corpo, quella persona che hanno imparato a conoscere per nove mesi in grembo? Appena vedono la mamma, per loro, esiste solo lei... Ecco: ho sempre invidiato il rapporto che le ...