Come avere un unico piano tariffario per la linea fissa di casa e per il mobile (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Perché affidarsi a più operatori telefonici quando si può avere un unico piano tariffario per la linea fissa di casa e per la linea mobile? Tutto questo è possibile grazie a Vodafone che ha lanciato una tariffa tutto compreso sia per la linea di casa che per il proprio smartphone: la Family Plan. Come funziona Family Plan Family Plan di Vodafone è una tariffa che permette di navigare senza limiti sia sulla rete fissa, sia sulla rete mobile 5G di Vodafone. Per navigare senza limiti con Family Plan Vodafone è necessario attivare il piano tariffario al costo di 34,90 euro al mese. Oltre a giga illimitati ...

