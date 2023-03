Traffico Roma del 28-03-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare file per un incidente non la carreggiata interna tra Casilina e la via Appia E a tratti code tra la diramazionenord e La Rustica ci spostiamo sulla carreggiata esterna dove ci sono code tra la Trionfale a tratti fino alla Pontina sul cittadino della 24L’Aquila si procede incolonnati da Portonaccio e la tangenziale est è su quest’ultima si sta in fila tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e per lavori da via della Camilluccia via dei Campi Sportivi che ancora tra Largo Passamonti per il caffè sei in direzione San Giovanni sulla Pontina file tra Tor de’ Cenci e il raccordo in entrata in città per un incidente disagi sul lago di Santa Barbara all’altezza di via del Calice altro ...