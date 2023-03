“Se Milano avesse il mare sarebbe come Dubai!”. La siccità e la (falsa) panacea della dissalazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Durante le ricerche sulle alluvioni d’Italia, dall’unità dal terzo millennio, mi sono imbattuto in parecchi studiosi di cultura anglosassone affascinati dall’Italia delle catastrofi, naturali e non. Per esempio John Dickie (University College London) ha scritto che la penisola, per ragioni storiche e ambientali, è la nazione europea più incline ai disastri. Ela narrazione apocalittica prodotta da questa inclinazione abbia giustificato i maggiorenti, media e intellettuali, nell’esaltare l’eccezionalità degli eventi in quanto diversità intrinseca del paese. Dalle alluvioni ai terremoti, l’urgenza ha sovente messo da parte l’importanza chiudendola nel cassetto delle cose buone da fare, ma che non si faranno mai a favore dell’urgenza. Lo spettroche agita l’Italia settentrionale potrà opporsi a questo destino? Ne ...