Salute | la soddisfazione di Matera per il Decreto Schillaci | “La Campania ne trarrà beneficio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Accogliamo con piacere ilche sarà presentato oggi al Consiglio dei Ministri contenente un importante pacchetto di riforme stilato dal Ministro della, per dare finalmente una svolta all’annoso problema del personale sanitario, poiché serve una risposta strutturale per risolvere una questione che non è più rimandabile”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico. “Purtroppo – prosegue il medesimo – sappiamo tutti che ci sono pochi medici e infermieri, con stipendi non competitivi, che fanno il massimo ma non riescono a garantire le prestazioni necessarie ai cittadini, che alla fine rinunciano a curarsi”. “Il– continua, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato – prevede ...