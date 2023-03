Prof Usa licenziata per il David: presto a Firenze, premiata dal Comune. Nardella: “L’arte non è pornografia” (Di martedì 28 marzo 2023) E' stata invitata a Firenze, per ricevere un premio, in Palazzo Vecchio, Hope Carrasquilla, l'insegnante, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, ritenuto 'pornografico' dai genitori degli alunni Leggi su firenzepost (Di martedì 28 marzo 2023) E' stata invitata a, per ricevere un premio, in Palazzo Vecchio, Hope Carrasquilla, l'insegnante, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato ildi Michelangelo, ritenuto 'pornografico' dai genitori degli alunni

