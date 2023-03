Porto Marghera | quasi 2mila lavoratori nei cantieri navali sfruttati e sottopagati | l’indagine della Guardia di Finanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Porto Marghera, quasi 2mila lavoratori nei cantieri navali sfruttati e sottopagati: l’indagine della Guardia di Fin… - RadwanskiRafal : @DIEZEIT #SZ #GretaThunberg @Snowden @ilmanifesto #PD @ellyesse Porto Marghera[Provincia di Venezia]secondo me… - omarcagnato : @LaBombetta76 Mestre non è quel gran che. Porto Marghera poi... - VerdiVeneto : #LuanaZanella #EuropaVerde #Verdi Porto #Marghera, Zanella: follia #inceneritore Eni a Fusina - DiegoMagi3 : @marattin L’Europa ci penalizza sempre. Vedi la decisione di oggi:accordo con Germania per E-fuel e bocciatura ital… -

Grimani' di Venezia -- VE 'Innamorarsi a Venezia' storie, canzoni, leggende... Scuola Sec. Moro' diViro - RO Tra onde in mar Scuola primaria 'Mons. Roncari' di Sant' Anna d' Alfaedo -...Grimani' di Venezia -- VE 'Innamorarsi a Venezia' storie, canzoni, leggende... Scuola Sec. Moro' diViro - RO Tra onde in mar Scuola primaria 'Mons. Roncari' di Sant' Anna d' Alfaedo -...Giornata di festa, questa mattina, alla Banchina Ovest Ca' Brentella, a, per la cerimonia del battesimo dell'acqua, e di entrata in servizio ufficiale, di due nuovi rimorchiatori della flotta Panfido: il "Maru C" e il "Vita C". Presente alla cerimonia, in ...

Porto Marghera, quasi 2mila lavoratori nei cantieri navali sfruttati e sottopagati: l’indagine della… Il Fatto Quotidiano

Quasi duemila lavoratori sfruttati e sottopagati, soprattutto bengalesi o provenienti dall’Europa dell’Est, sono stati individuati nei cantieri Fincantieri di Porto Marghera dalla Guardia di Finanza ...Un altro passo avanti con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio. Sambo: «Potenzialità enormi per superare l'impostazione turistico-centrica». Giordano: «Non bastano finanziamenti a ...