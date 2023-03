Passeggero il portellone e scende in pista con lo scivolo d’emergenza mentre l’aereo sta per decollare | arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Ha aperto uno dei portellonied è sceso sullacalandosi da uno degli scivoli di emergenzastava per. E’ quanto ha fatto undi un volo della Delta Air Lines in partenza da Los Angeles sabato scorso. A rendere nota la notizia sono i media americani secondo cui l’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato. Come ha ricostruito la polizia di Los Angeles, ilin questione è corso verso un’assistente di volosi dirigeva verso ladi decollo ed ha chiesto: “Cosa faccio adesso?”. Ma quando gli è stato detto di tornare al suo posto è scappato ed ha aperto ilprima che chiunque ...