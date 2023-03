Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Morì dopo parto a Brindisi, gli ispettori rilevano serie di errori - sulsitodisimone : Morì dopo parto a Brindisi, gli ispettori rilevano serie di errori - Koralle1981 : RT @Anita_Hugging: Un 22enne di Zabol, #MortezaSasouli, è stato ucciso da un proiettile di guerra che gli ha colpito la schiena e il rene d… - infoitinterno : Insegnante morì dopo il parto di 2 gemelli, gli ispettori del ministero accusano l'ospedale di Brindisi: 'Catena di… - infoitinterno : Brindisi, 41enne morì dopo parto gemellare. L’ispezione della Regione: “Catena di errori” -

... anzi non la riconobbe e la trattò come un'infezione urinaria, e la piccola paziente. Per ... La bimba era stata mandata a casa edue giorni era deceduta per la perforazione dell'appendicite. ...Doveva essere un intervento di routine. Si è trasformato in una tragedia, con la morte di una 40enne a causa di una grave emorragia dovuta alla perforazione dell'utero che non le ha lasciato scampo.... un messaggio di speranza e di orgoglio, un presagio della ripresa che oggi,tanta sofferenza, ... Capoformazione numero 1 della pattuglia acrobatica dal 1974 al 1981, anno in cuida eroe ...