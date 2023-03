Migranti | donna morta trovata sugli scogli a Lampedusa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FurgolGunter : RT @LaStampa: Testimonianze choc tra i migranti salvati dalla nave di Emergency: “Ogni sera sceglievano una donna da violentare, per fortun… - ALBERTOPUCCI3 : Testimonianze choc tra i migranti salvati dalla nave di Emergency: “Ogni sera sceglievano una donna da violentare,… - TinazziL : ti credo , solo qui' il paradiso ************ Testimonianze choc tra i migranti salvati dalla nave di Emergency:… - LaStampa : Testimonianze choc tra i migranti salvati dalla nave di Emergency: “Ogni sera sceglievano una donna da violentare,… - vivereitalia : Migranti, a Lampedusa cadavere di una donna affiora tra gli scogli -

Nel Mediterraneo si continua a morire. A Lampedusa, per la precisione a Punta Alaimo dove sorge il faro dell'isola, è stato ritrovato il cadavere di una donna, con ogni probabilità una migrante. Il ...Il cadavere di una donna, con molta probabilità una migrante, è stato ritrovato tra gli scogli a Lampedusa, nella zona del faro. A notarlo sono stati alcuni passanti. Potrebbe trattarsi di un’altra ...