Masters 1000 Miami | Sinner | “Sono soddisfatto | Rublev non era un avversario facile”

Con una prestazione spettacolare per potenza e precisione Jannik Sinner stacca per la terza volta consecutiva il pass per i quarti del "Miami Open", secondo ATPstagionale (combined con ...È un Sinner versione frecciarossa quello che batte Andrey Rublev e conquista un posto ai quarti di finale deldi Miami. Rapido e indolore (non per Andrey) l'altoatesino che impiega un'ora e 11 minuti per vincere 6 - 4 6 - 4 una partita ai limiti della perfezione, soprattutto nel primo set, per ...MIAMI (FLORIDA) - Jannik Sinner vola ai quarti di finale del "Miami Open", secondo ATPstagionale (combined con il terzo WTAdel 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. L'...

“Provo tutto i giorni a fare del mio meglio, Rublev non era un avversario facile perché serve bene e tira forte – ha detto l’altoatesino -. Dovevo cambiare il mio tipo di gioco, l’ho fatto e ho ...Un ottimo Jannik Sinner supera nettamente Andrey Rublev e si qualifica per i quarti di finale del ‘Miami Open’, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di ...