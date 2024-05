Swiatek e Sabalenka regalano spettacolo | primo titolo a Madrid per la n°1 dopo aver annullato tre match point

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Igaper la prima volta nella sua carriera è la vincitrice del WTA 1000 di. A farne le spese è Aryna, qui già due volte detentrice del, al termine di unmemorabile. 3h e 14? di partita, terminata con il punteggio di 7-5 4-6 7-6(7)che la tennista bielorussa non è riuscita a convertire trenel corso della frazione decisiva. Un’altra finale di alto livello, piena di pathos, la più lunga di questo 2024, tra le prime due giocatrici al mondo. Non poteva esserci spot migliore per il circuito femminile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Pronti, partenza, via eperde il servizio in apertura, salvo riuscire a riprendersi il break nel gioco successivo. ...