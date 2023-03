Luigi Strangis | fan impazziti per il grande annuncio | i meme spopolano sui social

(Di martedì 28 marzo 2023)ritorna suie finalmente lancia la bomba: i fanper l'danno inizio a una serie diesilaranti Vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi,non solo con le sue canzoni, ma anche con la sua simpatia, genuinità e spontaneità, ha conquistato tutti i fan della trasmissione. Ad aver reso ancor più di successo il talent show della moglie di Maurizio Costanzo è stato il fatto che, dopo l'emergenza sanitaria, ha progettato questo nuovo format tipoFratello. Tutti i ragazzi per mesi vivono insieme in casetta e questo ci permette di poterli conoscere anche sotto un punto di vista molto più personale. Abbiamo visto tantissimi amori sbocciare, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RetwittL : RT @mariacc4880: ??E anche se poi scapperemo via,resteremo in una fotografia, tu con il vestito di fiori..???? Buongiorno a tutti e buona gior… - gighea : RT @mariacc4880: ??E anche se poi scapperemo via,resteremo in una fotografia, tu con il vestito di fiori..???? Buongiorno a tutti e buona gior… - Alice70A : RT @mariacc4880: ??E anche se poi scapperemo via,resteremo in una fotografia, tu con il vestito di fiori..???? Buongiorno a tutti e buona gior… - guastellae : RT @mariacc4880: ??E anche se poi scapperemo via,resteremo in una fotografia, tu con il vestito di fiori..???? Buongiorno a tutti e buona gior… - semprelibri : RT @mariacc4880: ??E anche se poi scapperemo via,resteremo in una fotografia, tu con il vestito di fiori..???? Buongiorno a tutti e buona gior… -

In uscita il 31 marzo in radio e in tutti gli store digitali il nuovo singolo inedito di'Adamo ed Eva'. Già nei giorni scorsi il cantautore lametino, vincitore dell'ultima edizione di Amici, aveva postato sui social una mela, che si trova appunto, sulla copertina del nuovo ...PH: copertina singolo Esce Adamo Ed Eva di. Per il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi è il nuovo singolo inedito, dopo l'album Voglio La Gonna . Il nuovo brano sarà disponibile in radio e negli store digitali da ......(L2), Miceli, Chirumbolo, Lorusso, Porfida 9, Graziano 1, Mille 13, Salmena, Vaiana 6, Grassano 6, Sacco (L1), Paradiso 14. All. Tonino Chirumbolo. Arbitri: Andrea De Nard ePeccia ...

Il vincitore di “Amici 21”, Luigi Strangis, torna con “Adamo ed Eva” All Music Italia

NEWS Andrea Sanna | 27 Marzo 2023 In occasione del lancio del nuovo singolo, Annalisa cambia totalmente il suo look e lo presenta per la prima volta sui social Il cambio look di Annalisa Annalisa è pr ...Si intitola “Mon amour” “Mon amour” è il secondpo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (Doppio Platino). In uscita il 31 marzo “Mon Amour”, scritto dalla cantautrice con ...