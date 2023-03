Linda Nolan | “Il tumore all’anca si è diffuso al fegato e ora al cervello | non so quanto tempo avrò Stiamo preparando le cose per l’inevitabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) “Ilsi èale ora al, non so”. Sono queste le drammatiche parole pronunciate dalla cantantein diretta a Good Morning Britain. L’artista 64enne ha annunciato così in tv che ilcontro cui combatte da ormai 18 anni è tornato a farsi sentire prepotente: “Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si èale questo, ovviamente, è spaventoso perché non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia. Non mi arrendo. Sono ottimista. Perderò i capelli per la quarta volta. Sono tornata a vivere con mia sorella – ha poi spiegato – il cancro alstava ...