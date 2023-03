Lazio | Sarri è l' allenatore del mese di marzo | ecco quando sarà premiato

(Di martedì 28 marzo 2023) ROMA - Maurizioè l'deldiin Serie A. Lo ha annunciato la Lega calcio in un comunicato: "La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Juventus, in programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Lazio, Sarri premiato come allenatore del mese in Serie A - Ajejebrazov17 : @SerieA @OfficialSSLazio Complimenti a Sarri! Premio del mese meritatissimo! La Lazio ha battuto Napoli, Milan, I… - Malatodi_lazio : RT @LazioSpace: ?? Maurizio #Sarri è il #CoachOfTheMonth di marzo. Il premio sarà consegnato all'allenatore della #Lazio nel pre partita di… - misterbarcollo : RT @LazioSpace: ?? Maurizio #Sarri è il #CoachOfTheMonth di marzo. Il premio sarà consegnato all'allenatore della #Lazio nel pre partita di… - Luxgraph : Sarri allenatore del mese: il premio della Lega prima di Lazio-Juve -

ROMA - Maurizioè l'allenatore del mese di marzo in Serie A. Lo ha annunciato la Lega calcio in un comunicato: "La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Juventus, in programma sabato 8 aprile ...Il tecnico dellaMaurizioè stato eletto allenatore del mese in Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Juventus, in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio '...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all'allenatore dellaMaurizio. La consegna dell'onorificenza avverrà nel pre - partita di- ...

Calciomercato Lazio: ecco il regalo Champions per Sarri. Può arrivare lui Lazio News 24

Dopo la Lazio, Romagnoli si è preso anche l’Italia ... sforzi del diesse Tare che lo ha corteggiato negli ultimi due anni, del presidente Lotito e di Sarri che lo aveva indicato come perno ...E’ Maurizio Sarri il Coach Of The Month del mese di marzo. Il tecnico della Lazio sarà premiato nel prepartita della sfida contro la Juventus, in programma sabato 8 aprile alle 20:45 all’Olimpico. Per ...