L’annuncio sul web per aspiranti modelle, poi le avance: sedicente fotografo arrestato per violenza sessuale (Di martedì 28 marzo 2023) Una storia che assomiglia a molte altre e con epilogo altrettanto drammatico per le vittime. Un uomo di 53 anni, che si spacciava per fotografo, stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per una violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una ventenne. Come riporta Il Corriere della Sera l’uomo, grazie ad annunci online, attirava spiranti giovani modelle e ovviamente non era un fotografo di moda. Il suo lavoro era quello di custode di un ristorante ospitato in un antico castello. L’inchiesta, che ha portato all’arresto, è scattata dopo l’esposto di una ragazza che ha denunciato ai militari di essere stata attirata con l’inganno in casa dell’uomo che le avrebbe proposto di realizzare un book fotografico da inviare ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Una storia che assomiglia a molte altre e con epilogo altrettanto drammatico per le vittime. Un uomo di 53 anni, che si spacciava per, statodai carabinieri della compagnia di Rivoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per unapluriaggravata ai danni di una ventenne. Come riporta Il Corriere della Sera l’uomo, grazie ad annunci online, attirava spiranti giovanie ovviamente non era undi moda. Il suo lavoro era quello di custode di un ristorante ospitato in un antico castello. L’inchiesta, che ha portato all’arresto, è scattata dopo l’esposto di una ragazza che ha denunciato ai militari di essere stata attirata con l’inganno in casa dell’uomo che le avrebbe proposto di realizzare un book fotografico da inviare ad ...

