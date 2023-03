“La vita che volevi”: la nuova serie di Ivan Cotroneo (Di martedì 28 marzo 2023) Le riprese si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli Netflix ha annuncia La vita che volevi, una nuova serie prodotta da Banijay Studios Italy. Le riprese della nuova produzione in 6 episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli. La serie, creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta è diretta dallo stesso Cotroneo. Tra i protagonisti Vittoria Schisano (Gloria), Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), Alessio Lapice (Pietro) e Nicola Bello (Andrea). La produzione sarà a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy. La vita che volevi è una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023) Le riprese si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli Netflix ha annuncia Lache, unaprodotta da Banijay Studios Italy. Le riprese dellaproduzione in 6 episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli. La, creata e scritta dae da Monica Rametta è diretta dallo stesso. Tra i protagonisti Vittoria Schisano (Gloria), Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), Alessio Lapice (Pietro) e Nicola Bello (Andrea). La produzione sarà a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy. Lacheè una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere ...

