"Italia investita, assalto clamoroso": meteo, la profezia di Giuliacci (Di martedì 28 marzo 2023) Il meteo cambia ancora e in modo repentino. Secondo il colonnello Mario Giuliacci sull'Italia è in arrivo un ribaltone meteo che potrebbe portare nuovamente freddo e piogge intense sia a nord che a sud. E su meteoGiuliacci.it, il colonnello non usa giri di parole e spiega quali sono gli scenari che ci attendono: "Le sorprese vere, in base alle ultime proiezioni dei modelli, potrebbero arrivare nella settimana successiva, quella che ci porterà a Pasqua: è insomma nei primi giorni di aprile che le condizioni meteo potrebbero prendere una piega davvero insolita". Dunque per il periodo pasquale si prevede una vera e propria inversione di tendenza che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sulle partenze in programma nei prossimi giorni. Da qui le prevsioni da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Ilcambia ancora e in modo repentino. Secondo il colonnello Mariosull'è in arrivo un ribaltoneche potrebbe portare nuovamente freddo e piogge intense sia a nord che a sud. E su.it, il colonnello non usa giri di parole e spiega quali sono gli scenari che ci attendono: "Le sorprese vere, in base alle ultime proiezioni dei modelli, potrebbero arrivare nella settimana successiva, quella che ci porterà a Pasqua: è insomma nei primi giorni di aprile che le condizionipotrebbero prendere una piega davvero insolita". Dunque per il periodo pasquale si prevede una vera e propria inversione di tendenza che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sulle partenze in programma nei prossimi giorni. Da qui le prevsioni da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @Libero_official: Correnti fredde, piogge e calo delle temperature: il colonnello #MarioGiuliacci svela quali sono gli scenari per la se… - Libero_official : Correnti fredde, piogge e calo delle temperature: il colonnello #MarioGiuliacci svela quali sono gli scenari per la… - GiornaleVicenza : Pioggia di donazioni per la raccolta organizzata dagli amici di @GiorgiaTrocciola. Superata la cifra per il viaggio… - robertamurgia : RT @Alessan47711923: LOTTERIA PER GATTINA INVESTITA, DOBBIAMO PAGARE INTERVENTO DI MAXILLOFACCIALE. 1PREMIO SMARTBOX CALMA E RELAX ITALIA 2… - bricy375 : RT @Alessan47711923: LOTTERIA PER GATTINA INVESTITA, DOBBIAMO PAGARE INTERVENTO DI MAXILLOFACCIALE. 1PREMIO SMARTBOX CALMA E RELAX ITALIA 2… -