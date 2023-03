Droga in involtini di bresaola per farla entrare in carcere (Di martedì 28 marzo 2023) Hascisc e marijuana, 130 grammi, all'interno di involtini di bresaola destinati a un detenuto italiano nel carcere di Orvieto sono stati sequestrati dalla polizia di Stato e dalla penitenziaria che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Hascisc e marijuana, 130 grammi, all'interno dididestinati a un detenuto italiano neldi Orvieto sono stati sequestrati dalla polizia di Stato e dalla penitenziaria che ...

