De Vrij e il rinnovo | contratto pesante | la scelta dell’Inter – SM

(Di martedì 28 marzo 2023) Desembra a un passo daldicon l’Inter, un qualcosa che non era certo preventivato fino a pochi giorni fa. Sul difensore Sport Mediaset, oltre a dare le cifre, spiega perché si sia scelto di intervenire così. RESTA – L’esperienza di Stefan deall’Inter è cominciata nell’estate 2018 e – salvo nuovi ribaltoni – proseguirà per altri due anni (vedi articolo). La società e l’agente Federico Pastorello stanno predisponendo ildifino al 30 giugno 2025, un cambio di rotta avvenuto nelle ultime ore. Sport Mediaset parla di ingaggio da quattro milioni netti a stagione, per un giocatore che ha appena compiuto trentuno anni. Una stranezza, soprattutto perché in questa stagione ha perso il posto in favore di Francesco Acerbi. C’erano delle voci sulla ...

Stessa scadenza di Alessandro Bastoni, anche se la strada per ildel nazionale italiano ...una richiesta oltre i 5 milioni di euro all'anno considerando anche le cifre in ballo per de, ...Quello di Deè comunque unnon certo scontato visto che il giocatore è in scadenza e avrebbe potuto già da gennaio firmare per altre squadre come paventato dal suo agente, ma alla fine ...L 'Inter e Stefan Deandranno avanti insieme fino al 2025 . In casa nerazzurra cresce l'ottimismo suldel difensore olandese, in scadenza a giugno 2023 (quando sarebbe libero di accordarsi a parametro zero ...

Inter, De Vrij dice sì al rinnovo: ha fatto sapere alla dirigenza che vuole restare La Gazzetta dello Sport

Svolta de Vrij: il suo contratto in scadenza al 30 giugno dovrebbe essere rinnovato. De Vrij vicino al rinnovo con l’Inter: le nuove date! (Inter-News) Un caso risolto quindi in Casa Inter che si ...Poker di rinnovi in vista per l'Inter, tra accordi già trovati o a un passo dalla fumata bianca e situazioni più spinose sulle quali, comunque, la società nerazzurra è al lavoro e resta ottimista.