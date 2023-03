Avvocati penalisti, sciopero di 3 giorni contro il governo Esplode la protesta per "l'immobilismo di Nordio" (Di martedì 28 marzo 2023) Il governo adesso deve fare i conti con un nuovo problema: gli Avvocati penalisti hanno annunciato uno sciopero di tre giorni, destinato a far discutere e a paralizzare i processi, allungando ulteriormente i tempi della giustizia. sciopero di tre giorni e manifestazione nazionale: ecco quanto deliberato dalla giunta dell’Unione Camere penali - si legge su Il Dubbio - contro l’inerzia di governo e Parlamento sui temi della giustizia. I penalisti si asterranno dalle udienze il 19, 20 e 21 aprile, e scenderanno in piazza a Roma nell’ultimo dei tre giorni. La pazienza evidentemente si è esaurita: il tavolo promesso da Nordio che avrebbe dovuto riunire avvocatura, magistratura e accademia ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 marzo 2023) Iladesso deve fare i conti con un nuovo problema: glihanno annunciato unodi tre, destinato a far discutere e a paralizzare i processi, allungando ulteriormente i tempi della giustizia.di tree manifestazione nazionale: ecco quanto deliberato dalla giunta dell’Unione Camere penali - si legge su Il Dubbio -l’inerzia die Parlamento sui temi della giustizia. Isi asterranno dalle udienze il 19, 20 e 21 aprile, e scenderanno in piazza a Roma nell’ultimo dei tre. La pazienza evidentemente si è esaurita: il tavolo promesso dache avrebbe dovuto riunire avvocatura, magistratura e accademia ...

