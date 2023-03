Un ricordo di Almerico Realfonzo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 marzo 2023) di Maria Carla Tartaroneè certamente da ricordare per gli amici che lo frequentavano e lo consideravano cordiale, piacevole, divertente nel colloquiare quotidiano, ma anche molto serio e approfondito negli studi come nella didattica.Da ragazzo, prima dei venti anni, visse la seconda Guerra Mondiale e dal 1942 al 1943 fu tra Milano e Domodossola, percorsa dalla Resistenza e vi partecipò, rimanendo poi sempre legato a quei luoghi e alle persone amiche. I ricordi della vita a Domo, della resistenza e della Repubblica partigiana, li raccolse in alcuni libri, come “I Giardini Rosminiani“, “Milano 1944“,”I Giorni della Libertà”, che poi furono premiati non solo a Domodossola, per la sua sentita partecipazione. Questi suoi libri sono ricordati, tra gli altri, anche da Luigi Alviggi nel suo libro “Sassi Scagliati ...