Tiziano Onesti presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in base ai poteri conferitigli da papa Francesco, ha nominatodel Consiglio di Amministrazioneper i prossimi tre anni, con efficacia dal 1/o aprile 2023. Lo riferisce un comunicato della Santa Sede. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ospedale Bambino Gesù: Tiziano Onesti nominato presidente per i ... Servizio Informazione Religiosa

Tiziano Onesti è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per i prossimi 3 anni, con efficacia dal 1° aprile 2023. Lo ha nominato il Cardiale Pietro P ...