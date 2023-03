Tiro a volo: Cdm skeet, bene Cassandro, Pittini e Maruzzo, gli altri azzurri inseguono (Di lunedì 27 marzo 2023) Larnaca, 27 mar. - (Adnkronos) - La terza Prova di Coppa del Mondo ISSF ha ufficialmente preso il via con i primi 75 piattelli di qualificazione per la gara individuale di skeet. Al momento la classifica provvisoria maschile è guidata dal tedesco Sven Korte, l'unico a non aver sbagliato nemmeno un piattello e ad essere andato a riposo con un perfetto 75/75. Con un solo errore all'attivo domani ripartiranno i nostri Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), entrambi a quota 74 in compagnia di altri cinque tiratori. Indietro, invece, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) che affronterà il secondo giorno di gara con tre errori sulle spalle ed il punteggio di 72. Al femminile la nostra Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) è rimasta incollata alle sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Larnaca, 27 mar. - (Adnkronos) - La terza Prova di Coppa del Mondo ISSF ha ufficialmente preso il via con i primi 75 piattelli di qualificazione per la gara individuale di. Al momento la classifica provvisoria maschile è guidata dal tedesco Sven Korte, l'unico a non aver sbagliato nemmeno un piattello e ad essere andato a riposo con un perfetto 75/75. Con un solo errore all'attivo domani ripartiranno i nostri Erik(Fiamme Oro) di Sutrio (UD) e Tammaro(Carabinieri) di Capua (CE), entrambi a quota 74 in compagnia dicinque tiratori. Indietro, invece, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) che affronterà il secondo giorno di gara con tre errori sulle spalle ed il punteggio di 72. Al femminile la nostra Martina(Fiamme Oro) di Nanto (VI) è rimasta incollata alle sei ...

