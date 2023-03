Osimhen-Arsenal | arriva la rivelazione a sorpresa dell’attaccante del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 marzo 2023) Intervenuto ai microfoni di CentreGoals, Victorha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo passato quando, nel lontano 2016, militava ancora in Bundesliga, nel Wolfsburg. L’attaccante delha rivelato un retroscena in particolare che riguarda, non soltanto egli stesso, ma anche l’ex allenatore dell’, Arsene Wenger., infatti, ha spiegato come all’età di 18 anni ebbe la possibilità di parlare con Wenger per discutere di un suo eventuale trasferimento a Londra.Trasferimento mai avvenuto ma non per colpa del club inglese, bensì per volontànigeriano che, nonostante l’offerta irrinunciabile, decise di continuare il suo percorso di crescita in ...