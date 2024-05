Pechino, 02 mag – (Xinhua) – I viaggi ferroviari dei passeggeri in Cina hanno raggiunto il record di oltre 20,69 milioni ieri, primo dei cinque giorni di vacanza per il primo maggio , secondo i dati dell’operatore ferroviari o ...

mentre a Modena il pesista Leonardo Fabbri stabiliva il mondiale stagionale avvicina ndosi al record di Alessandro Andrei, a Roma fervono i prepara tivi per gli Europei di inizio giugno. Ieri è stato annunciato il nome di Fiona May come Ambassador ...

"Comprano oro come se non ci fosse un domani": cosa c'è dietro la mossa della Cina - "Comprano oro come se non ci fosse un domani": cosa c'è dietro la mossa della cina - La cina Sta comprando oro "come se non ci fosse un domani", ha ... consumatori ma anche investitori – stanno acquistando il prezioso metallo ad un ritmo record. Con il risultato che il prezzo globale ...

Torna Cibus 2024, con un'edizione da record - Torna Cibus 2024, con un'edizione da record - Un'edizione da record. Tutto esaurito a Cibus 2024 ... Il 2024 sarà inoltre l’anno dei Paesi dell’area Asean, con il ritorno della cina, la grande assente durante la pandemia, e un’importante ...

La rapida adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Cina mette sotto pressione le vendite di gas - La rapida adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti e in cina mette sotto pressione le vendite di gas - Il picco del petrolio potrebbe arrivare in anticipo a causa della rivoluzione dei veicoli elettrici nei grandi consumatori come la cina o gli Stati Uniti.