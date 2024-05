Quei tre messaggi e un velo di charme Così Pechino punta a dividere l’Europa

(Di lunedì 6 maggio 2024) La Cina vuole mostrare agli Usa di non essere isolataLa Cina vuole mostrare agli Usa di non essere isolataLa Cina vuole mostrare agli Usa di non essere isolata

Stiamo perdendo un treno? E ci conviene? L’ auto elettrica cinese, leader del mercato in espansione, sbarca fisicamente in Europa spinta dai numeri delle vendite in crescita, ma soprattutto dal tentativo di evitare i dazi sulle importazioni. ...

Dispositivi medici , l’Unione Europea intende fare chiarezza sulla posizione della Cina : non si è fatta attendere la dura risposta da parte di Pechino Se non si tratta di una mossa che rischia, sempre di più, ad aumentare le tensioni con la Cina ...

Ue-Cina, la linea dura di von der Leyen con Xi - Ue-cina, la linea dura di von der Leyen con Xi - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, incontrando a Parigi il presidente cinese Xi Jinping, si è posta in perfetta continuità con la linea assertiva nei confronti della cina da ...

Ue-Cina, von der Leyen paladina dell’Unione ‘geopolitica’: linea dura con Xi - Ue-cina, von der Leyen paladina dell’Unione ‘geopolitica’: linea dura con Xi - Mentre ancora alla fine del 2020 la sua ‘madrina’ politica, l’allora cancelliera Angela Merkel, aveva fortemente voluto la firma di un trattato sugli investimenti Ue-cina prima dell’insediamento del ...

La Russia comincia a essere in difficoltà - La Russia comincia a essere in difficoltà - La Russia è un Paese importante: per estensione, demografia, quantità di materie prime. È quindi certamente in grado di sostenere un conflitto di lunga durata, come si sta rivelando quello ucraino. Pe ...