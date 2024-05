I Giritondini in piazza contro il premierato Idea della Guerritore

(Di martedì 7 maggio 2024) La nuova mossa dei "Girotondini" nati nella chat di Massimo Giannini, editorialistaRepubblica, è scendere inil premieriato. Un flash mob da tenersi proprio a due passi da Palazzo Chigi, ovvero di fronte alla Camera dei deputati. L'arriva dall'attrice Monica, che avrebbe voluto protestare già oggi, ma non ci sono i tempi tecnici. Così Gianni & Co. hanno deciso di prendere tempo per organizzarsi al meglio e chiamare a raccolta più gente possibile. Intanto, uno dei terreni che il nuovo movimento (poco spontaneo) intende cavalcare nei prossimi giorni è lo sciopero Rai, indetto dall'Usigrai, che si è tenuto ieri. E prosegue pure la campagna, per ora solo via social, sul quindicesimo giudice costituzionale ancora mancante, tanto che proprio ieri è stato postato un ...

Ieri sera a Piazza Pulita è andata in onda una puntata che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della Guerra in Ucraina. E come succede spesso, si è verificata una “ Rissa ” fra gli ospiti presenti, che rappresentavano due visioni molto ...

È andata molto bene l’iniziativa “ll Cuore al centro“ andata in scena domenica scorsa in piazza Vittoria. Organizzata da Asst Lodi con la collaborazione della Croce Rossa e il contributo e patrocinio di molte associazioni locali, medico-sanitarie ...

Jobs Act, la firma 'coerente' di Schlein spiazza i riformisti: Bonaccini media - Jobs Act, la firma 'coerente' di Schlein spiazza i riformisti: Bonaccini media - La firma al referendum Cgil contro il Jobs Act "Non è una sorpresa", dice Elly Schlein ricordando che "già nel 2015 ero in piazza con la Cgil contro l'abolizione dell'articolo 18". Una firma ...

A piazza d’Armi il cricket è un modo per incontrarsi e sentirsi a casa - A piazza d’Armi il cricket è un modo per incontrarsi e sentirsi a casa - Per far fronte alle proteste contro la segregazione razziale dei neri ... Qualche curioso, a passeggio per piazza d’Armi, si ferma a guardare. “Di solito si gioca su un prato” mi spiega un altro ...