Allarme industria - nelle Marche vola la Cassa integrazione

(Di martedì 7 maggio 2024)lanell’ha superato abbondantemente i 4milioni di ore nel primo trimestre 2024. Emerge dai dati Inps elaborati dall’Ires Cgil. "Il settore rischia il tracollo ma la politica regionale resta inerte, sono necessari interventi immediati", dice Eleonora Fontana, segretaria regionale Cgil. Nel primo trimestre 2024 sono state richieste e autorizzate complessivamente 4,4 milioni di ore tra, Fis e altri fondi di solidarietà. In particolare, fa sapere il sindacato, la Cig (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a 4,3 milioni di ore, mentre il ricorso a FIS e altri fondi arriva a circa 68 mila ore. Rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, ...

Potenziamento sistema Protezione civile, fondi a 44 Comuni - Potenziamento sistema Protezione civile, fondi a 44 Comuni - "Potenziamento del sistema di Protezione civile regionale: potranno beneficiarne 44 Comuni marchigiani". Lo comunica la Regione. (ANSA) ...