8 maggio | Doppio Europeo di mercoledì – Speciale 3 1 - Consigli e pronostici sulle scommesse

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 7 maggio 2024) Sito inglese: Con il Real Madrid che accoglierà il Bayern Monaco nella capitale spagnola per la semifinale di Champions Leaguesera, abbiamo in programma un paio di battaglie europee dei pesi massimi. Dato che un posto nella finale dell’Europa Conference League di questa stagione è in bilico mentre la Fiorentina si reca al Club Brugge, ci sono molti mercati diinteressanti. Quindi, per quelli di voi che vogliono restare in attesa del, abbiamo trovato un paio dieuropee che possono offrire un grande valore. 17:45 Club Brugge-Fiorentina Dopo aver ottenuto quello che è stato un vantaggio cruciale all’andata in Toscana la scorsa settimana, la Fiorentina sarà più che consapevole chesera ...