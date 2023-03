LIVE Italia-Ucraina 0-0 | amichevole U21 in DIRETTA | si parte!

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Inni nazionali in corso, squadre in campo. 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 19.45 L’nella scorsa partita ha vinto grazie alla doppietta di Mulattieri contro la Serbia. 19.40 Dopo questo impegno, in estate ci saranno gli europei di categoria. 19.35 Osservati speciali Bellanova e Udogie sulle fasce, dopo l’ottima prestazione di Zanoli e Parisi oltre che Pierozzi. 19.30 Fagioli torna subito dal primo minuto dopo l’infortunio. 19.02 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova, Fagioli, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri(4-3-3): Neshcheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Mykhalenko, Brazhko, Kryskiv; Kashchuk, Sikan, Viunnyl. 19.00 Buonasera e benvenuti alla ...

LIVE Italia-Ucraina, amichevole U21 in DIRETTA: ultimo test per Nicolato prima degli Europei OA Sport

