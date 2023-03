Istanze rigettate, Cospito resta in ospedale al 41 bis (Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza della difesa di Alfredoe dunque l'anarchicoal 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. ...

Omicidio Cozzolino. Davide Iannelli rinviato a giudizio. Si difenderà in Corte d'Assise Queste due e le altre istanze della sono state rigettate dalla giudice Interlandi che, in pratica, ha accolto le nette opposizioni degli avvocati di parte civile Murrighile, Fois e Perra nonché ...

Chiede indietro alla sua ex convivente oltre 40mila euro: sconfitto anche in appello Chiede indietro alla sua ex convivente oltre 40mila euro e la trascina fino alla corte d'Appello di Firenze che però gli dà nuovamente torto e lo condanna a 7mila euro di spese legali. Una lunga lista ...