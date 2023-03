"Il capro espiatorio? Chi annega nel Mediterraneo": chi schiera Fazio contro il governo | Video (Di lunedì 27 marzo 2023) A Che tempo che fa, il salottino di Fabio Fazio su Rai 3, nella puntata di domenica 26 marzo ecco ospite in studio il celebre scrittore francese Daniel Pennac, impegnato a presentare l'ultimo capitolo della saga di Malausséne, in libreria a partire da domani, martedì 28 marzo, Capolinea Malausséne. E nell'intervista concessa a Fazio, Pennac ha spaziato a tutto tondo, passando dalla letteratura, ad Emmanuel Macron per poi arrivare all'emergenza migranti. Si parte dall'ultima opera, da Malausséne, ossia il capro espiatorio per definizione. E Pennac spiega: "Per prima cosa l'origine di tutto viene da un'idea che non è mia. È del filosofo René Girard, che ha elaborato questa teoria: i gruppi si costituiscono intorno a un colpevole già designato. Questo vale per le civiltà, è naturalmente l'origine della storia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) A Che tempo che fa, il salottino di Fabiosu Rai 3, nella puntata di domenica 26 marzo ecco ospite in studio il celebre scrittore francese Daniel Pennac, impegnato a presentare l'ultimo capitolo della saga di Malausséne, in libreria a partire da domani, martedì 28 marzo, Capolinea Malausséne. E nell'intervista concessa a, Pennac ha spaziato a tutto tondo, passando dalla letteratura, ad Emmanuel Macron per poi arrivare all'emergenza migranti. Si parte dall'ultima opera, da Malausséne, ossia ilper definizione. E Pennac spiega: "Per prima cosa l'origine di tutto viene da un'idea che non è mia. È del filosofo René Girard, che ha elaborato questa teoria: i gruppi si costituiscono intorno a un colpevole già designato. Questo vale per le civiltà, è naturalmente l'origine della storia del ...

