Byron Moreno aggredito in Ecuador | l’arbitro di Italia-Corea stava dirigendo partita amatoriale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sono passati quasi 21 anni da, macontinua a far parlare di sè. L’ex arbitroegno è stato infattiin campo a Guayaquil, città in cui vive, al fischio finale di unada lui diretta. Un giocatore ha spinto alle spalle, che è finito a terra per poi rialzarsi dopo essere stato difeso e aiutato da altri calciatori. Un episodio spiacevole per l’ex fischietto del Mondiale 2002, in passato finito anche in carcere per possesso di stupefacenti dopo essere stato colto in flagrante a New York con sei chili di cocaina. Adessoha fondato una sua accademia per giovani arbitri e per il momento sembra aver abbandonato il mondo della televisione. Nel corso degli ...

Aggredito da un calciatore durante la finale di un torneo in Ecuador. L'arbitro, famoso in tutto il mondo per la discutibile gestione della partita Corea del Sud - Italia al Mondiale 2002, che sancì l'eliminazione degli azzurri dalla rassegna organizzata proprio dal paese asiatico, torna a far discutere a più di vent'anni di distanza dal giorno in cui scatenò l'ira dell'Italia di Trapattoni, eliminata negli ottavi dei Mondiali del 2002 dai padroni di casa della Corea del Sud.

Byron Moreno trova sempre il modo per far parlare di sé. Con la televisione ha detto basta, almeno per il momento. Niente più appuntamento giornaliero con "El Pito de Byron", programma che l'ex arbitro conduceva.