Ucraina | ultime notizie Armi all' Ucraina | Putin | superate linee rosse Kiev | Bielorussia ostaggio nucleare di Mosca

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 26 marzo 2023) La Russia tiene Minsk come “”, accusadopo l'annuncio del presidente russodi voler dispiegarenucleari tattiche in. Mossa che per gli ucraini rappresenta “un passo verso la destabilizzazione interna del Paese”.ha avvertito che la Russia ha già consegnato a Minsk il sistema missilistico Iskander, ed ha inoltre annunciato che produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno.intanto sottolinea che con Pechino c’è una collaborazione tecnico-militare, ma con la Cina non si sta creando alcuna alleanza militare