LIVE – Brescia-Olimpia Milano 58-43 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventitreesima giornata dellaA1di. La formazioni di coach Magro vivono l’incredibile paradosso di aver vinto la Coppa Italia e di aver superato brillantemente il girone di Eurocup, ma ritrovandosi con un margine di appena due punti sulla zona retrocessione in campionato. Da canto loro, gli uomini di coach Messina in settimana hanno proseguito nel loto momento d’oro in Eurolega, e cercheranno di riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 26 marzo sul parquet del Palaleonessa A2A, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

Diretta Brescia-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming DAZN

In diretta dal PalaLeonessa di Brescia alle ore 19 la palla a due della partita tra i padroni di casa della Germani e l'Olimpia Milano. Per Brescia fuori dai 12 Moss per un lieve problema ...Il risultato in diretta live di Brescia-Olimpia Milano, sfida valida come ventitreesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...