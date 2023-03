Ilary Blasi scatenata con il fidanzato Bastian al concerto dei Maneskin a Roma

Leggi su tpi

(Di domenica 26 marzo 2023) C’è anche, in compagnia delMuller, tra i tanti spettatori delattesissimo dei. La conduttrice, in attesa di tornare in tv con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, si èin platea, coinvolgendo anche il suo. I due ormai non si nascondono più. La showgirl ha pubblicato vari video e foto nelle sue Storie Instagram, mentre canta e balla sugli spalti, circondata da alcuni amici vip come Luca Tommassini e Ilaria Cavola. Al termine delè stata invitata insieme ae ad altri personaggi famosi nel camerino della band, per scattare un selfie con Damiano, che è subito diventato ...