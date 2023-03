Gand-Wevelgem 2023 | altra parata per la Jumbo-Visma | trionfa Christophe Laporte su Wout van Aert

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Dalla E3 dell’anno scorso alla: l’epilogo è simile, con la coppia formata davan, ma questa volta a vincere è il francese, accompagnato dal fenomeno belga. Per lui ovviamente la vittoria più bella della carriera, in una giornata da tregenda con pioggia dalla partenza all’arrivo. All’attacco nella prima fase di gara per Greg Van Avermaet (AG2R Citroen, Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), Jelle Wallays (Cofidis), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Johan Jacobs (Movistar), Milan Fretin (Flanders-Baloise), Luca Van Boven (Bingoal) e Colin Joyce (Human Powered Health). Gruppo che ha gestito e non ha lasciato troppo margine agli attaccanti. Nel frattempo una brutta caduta ha messo fuori gioco diversi corridori, tra cui il nostro ...