Usa 2024: comizio di Trump a Waco nel 30mo dell'assedio dell'Fbi (Di sabato 25 marzo 2023) "Grossa folla in Texas, a più tardi!": lo scrive sul suo social Truth Donald Trump a poche ore dal primo comizio importante della sua campagna presidenziale a Waco, Texas, dove sono attese circa 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) "Grossa folla in Texas, a più tardi!": lo scrive sul suo social Truth Donalda poche ore dal primoimportantea sua campagna presidenziale a, Texas, dove sono attese circa 15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ??Ennesimo post del miliardario Usa, in corsa per la Casa Bianca nel 2024: se sarò incriminato scoppieranno violenze… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, principale rivale potenziale di Donald Trump nelle primarie per l… - ge_aldrig_upp : E ora chi spiegherà alla stampa italiana che salivava al pensiero dei 'c'è un pezzo d'Italia nel prossimo president… - q_hwr : RT @rockerskating: Unofficial DANCE qual for #WorldFigure 2024 3: USA (1+6), CAN (3+5), 2: ITA (2+16), GBR (4), LTU (7+18), CZE (8), FIN… - a0kawa : RT @rockerskating: Unofficial DANCE qual for #WorldFigure 2024 3: USA (1+6), CAN (3+5), 2: ITA (2+16), GBR (4), LTU (7+18), CZE (8), FIN… -