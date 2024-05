Puglia - la mozione di sfiducia respinta rafforza Emiliano | ora ha una maggioranza più larga di quella che lo ha eletto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Trenta voti per respingere ladi. Diciannove per sostenerla. Michelenon solo supera la prova dell’aula, ma ne esce puntellando unapersino piùdiche lo ha. Perché meno di quattro anni fa, a suo favore poteva contare su ventisette voti. Non di più. Il terremoto politico e giudiziario che ha travolto “non la giunta” – come ripete costantemente – ma eletti e nominati nel perimetro del centrosinistra, si è rivelato per il governatore pugliese, un gran temporale. Non un uragano che tutto rischiava di travolgere. La lunga giornata del Consiglio regionale, però, ha segnato alcuni passaggi che appare necessario evidenziare. Il rapporto con Azione – A cominciare dal rapporto con Azione: tre dei 30 voti che lo hanno ...