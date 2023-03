Un richiamino ogni tanto La rivelazione della Hunziker su Ramazzotti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Richiamino ogni tanto' #MichelleHunziker e lo sfogo su #Eros Pio e Amedeo a bocca aperta @FelicissimaTV… - infoitcultura : Michelle Hunziker: “Un richiamino con Eros Ramazzotti? Ogni tanto…” - IsaeChia : Michelle Hunziker a #Felicissimasera: “Un richiamino con Eros Ramazzotti? Ogni tanto…” La conduttrice, ospite di P… - TonyBee45542695 : Per la serie 'Avvelenamento dei pozzi'... ... oggi si pubblica il richiamino! #Propaganda, la risposta a ogni tua… - LupettaLori : RT @alessiettaN: Hanno avuto un richiamino ogni tanto ??????Ma Michelleeeeeee ?? #FelicissimaSera -

... alla quale Michelle non si è sottratta, almeno in parte: ' Tu e Eros , nei momenti di singletudine, unnon lo avete mai fatto' , domanda Amedeo. E Michelle, sorprende tutti: 'tanto ...... la personalizzazione dell'esperienza di acquisto dicliente passerà anche per la scelta del ... includendo elementi chel'identità visiva del merchant. Inoltre, sarà opportuno inserire ...'Tu e Eros, nei momenti di singletudine, unnon lo avete mai fatto', il quesito secco del comico foggiano. 'tanto sì, per educazione...', la risposta sorprendente della Hunziker. In ...

Felicissima Sera, Michelle Hunziker lascia a bocca aperta: "Con Eros richiamino ogni tanto" Il Tempo

Il duo comico ha dunque messo Hunziker in difficoltà: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino non lo avete mai fatto”. La conduttrice non ha negato e ha spiazzato tutti: “Ogni ...“Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino non lo avete mai fatto”, le chiedono. “Beh ogni tanto sì, ma così per educazione”, è la risposta di Michelle. “Ma non è vero dai”, ritratta ...