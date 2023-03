(Di sabato 25 marzo 2023) Si rafforzano le misure per il contrasto ai fenomeni di violenza e pedifilia nella Chiesa cattolica. A mettere in atto undi' in questo senso è statoFrancesco che ha promulgato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : “Motu Proprio” del #Papa per dare un nuovo giro di vite contro gli abusi - occhio_notizie : Mark Zuckerberg è di nuovo papà: è nata la terza figlia, ecco le prime foto condivise sui social. 'Sei una piccola… - AdpTeresa : il Figlio di Dio. All'inizio di questo nuovo giorno, mi lascio guidare dalla fede e dal coraggio di Maria, ricordan… - gianluca_masi : @ZanAlessandro Possiamo fare che quei bambini vengano adotatti dagli arcobaleno come te. Così eliminiamo la comprav… - infoitcultura : Mark Zuckerberg di nuovo papà, è nata la sua terza figlia -

- scrive ilnel suodocumento - Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed ...- scrive ilnel suodocumento - Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed ...Iltesto è stato armonizzato con le altre riforme normative introdotte dal 2019 ad oggi (...) (EN)

Papa: nuovo giro di vite contro abusi con aggiornamento Motu Proprio Tiscali Notizie

Dopo quasi quattro anni di sperimentazione, papa Francesco ha pubblicato oggi una versione aggiornata ... associazioni internazionali di fedeli riconosciute dalla santa sede. Il nuovo testo è stato ...A mettere in atto un nuovo ‘giro di vite’ in questo senso è stato Papa Francesco che ha promulgato oggi una nuova Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” dal titolo: “Vos estis lux mundi”. Il ...