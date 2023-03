MotoGP, Fabio Quartararo: “Soffriamo tanto nelle qualifiche, devo cambiare il mio approccio” (Di sabato 25 marzo 2023) Il francese Fabio Quartararo ha concluso in decima posizione la Sprint Race del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, il transalpino della Yamaha non ha portato via i punti, avendo concluso in decima posizione nella corsa che ha sorriso al campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia (Ducati). Una gara condizionata da una pessima partenza, per via di un problema al launch-control, e dal contatto con lo spagnolo della Honda Joan Mir, caduto mentre stava battagliando con Fabio. In conseguenza di ciò, Quartararo si è ritrovato in ultima posizione e ha cercato di limitare i danni, mettendo in mostra una buona costanza di rendimento in sella alla M1. “Il passo era buono ed è l’unica cosa positiva che mi porto di questa Sprint Race. Ho avuto un problema in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Il franceseha concluso in decima posizione la Sprint Race del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato di Portimao, il transalpino della Yamaha non ha portato via i punti, avendo concluso in decima posizione nella corsa che ha sorriso al campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia (Ducati). Una gara condizionata da una pessima partenza, per via di un problema al launch-control, e dal contatto con lo spagnolo della Honda Joan Mir, caduto mentre stava battagliando con. In conseguenza di ciò,si è ritrovato in ultima posizione e ha cercato di limitare i danni, mettendo in mostra una buona costanza di rendimento in sella alla M1. “Il passo era buono ed è l’unica cosa positiva che mi porto di questa Sprint Race. Ho avuto un problema in ...

