(Di sabato 25 marzo 2023) Grande soddisfazione in casa, oro eper Davidenella 20 km a Frosinone. Spedizione per i colori amaranto a Frosinone in occasione della seconda tappa del campionato di società nazionale di marcia, valida anche come campionatodella 20 km. I ragazzi toscani tornano a casa con un oro un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : LEGGI ANCHE: La UNICUSANO PIELLE LIVORNO, attesa domani sera dalla sfida di Verbania -

Grande spedizione per i colori amaranto dell'AtleticaLivorno a Frosinone in occasione della seconda tappa del Campionato di ...Livorno) in 1h27:11 nonostante una fermata di due minuti in penalty zone, al quinto posto assoluto, con il podio di categoria completato dal non ancora ventenne Emiliano Brigante (...Mai in discussione la superiorità degli amaranto, che per adesso sono in testa da soli in attesa di Pielle- Legnano

Libertas Unicusano, Oro e titolo italiano per Finocchietti Tag24

Grande soddisfazione in casa Libertas Unicusano, oro e titolo italiano per Davide Finocchietti nella 20 km a Frosinone. Spedizione per i colori amaranto a Frosinone in occasione della seconda tappa ...Frosinone – Nei Campionati italiani della 20 chilometri di marcia, a Frosinone, vince il titolo assoluto maschile Francesco Fortunato e tra le donne si conferma Valentina Trapletti. Per il pugliese de ...