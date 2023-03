Final Four Serie A: è il sabato delle semifinali al PalaVesuvio, LIVE e DIRETTE SKY SPORT (Di sabato 25 marzo 2023) SEGUONO AGGIORNAMENTI E SERVIZIO COMPLETO FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE ore 18, diretta Sky SPORT ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL ore 21, diretta Sky SPORT Final Four COPPA ITALIA Serie APalaVesuvio – NAPOLISEMIFinalI – sabato 25 MARZOA) FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE ore 18, diretta Sky SPORTB) ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL ore 21, diretta Sky SPORT FinalE – DOMENICA 26 MARZOVINCENTE A-VINCENTE B ore 18, diretta Sky SPORT ALBO D’ORO COPPA ITALIA Serie A1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 marzo 2023) SEGUONO AGGIORNAMENTI E SERVIZIO COMPLETO FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE ore 18, diretta SkyITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL ore 21, diretta SkyCOPPA ITALIA– NAPOLISEMII –25 MARZOA) FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE ore 18, diretta SkyB) ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL ore 21, diretta SkyE – DOMENICA 26 MARZOVINCENTE A-VINCENTE B ore 18, diretta SkyALBO D’ORO COPPA ITALIAA1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 ...

