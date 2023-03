(Di sabato 25 marzo 2023) Edoardoaver tolto il “segui” su Instagram a Clizia ha fatto la stessa cosa con, sua ex fidanzata ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip.diin: cosa è successo Naturalmente, questo ultimo gesto diha scatenato i social e in tendenza su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaFrassi2 : RT @Sandy___8: Donnamaria che smette di seguire su IG Micol che non HA MAI speso parole negative verso di lui e anzi l'ha sempre difeso ad… - strac_ciatella : RT @ipocodriaca: donnamaria che smette di seguire micol x accontentare quella ridicola che ha accanto mi fa + pena di lei averlo chiamato c… - blogtivvu : Donnamaria smette di seguire Micol Incorvaia dopo il GF Vip, Twitter in rivolta: la sua reazione – VIDEO - svanera_alice : RT @ipocodriaca: donnamaria che smette di seguire micol x accontentare quella ridicola che ha accanto mi fa + pena di lei averlo chiamato c… - robsdracarys : RT @ipocodriaca: donnamaria che smette di seguire micol x accontentare quella ridicola che ha accanto mi fa + pena di lei averlo chiamato c… -

Nella casa del GfVip , nonostante i battibecchi , qualche volta c'è anche il sereno. Tra guerra e pace, la concorrente Antonella Fiordelisi nondi pensare al suo Edoardo. La sorpresa della squalifica del vippone è stata per la Fiordelisi troppo grande. E dopo esser stata a lungo in disparte e in preda alla malinconia, la ...Alfonso Signorini nondi punzecchiare Pamela Prati , anche dopo il 'Grande Fratello'. Nel corso della puntata di '... Leggi Anche Edoardoe Antonino Spinalbese a confronto: 'Dopo il GF ...Ascolta questo articolo Il Grande Fratello Vip quest'anno nonveramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è cominciata in maniera ...da quanto successo con Edoardo, ...

Donnamaria smette di seguire Micol, Twitter in rivolta: la reazione - VIDEO Blog Tivvù

Edoardo Donnamaria ha smesso di seguire anche Micol sui social ... per via delle parole del la fidanzata di Paolo Ciavarro ha speso sulla Fiordelisi, quella di smettere di seguire Micol, che è nella ...Segui Tag24 anche sui social Antonella Fiordelisi ha pubblicato sui social una tenera dedica d’amore per Edoardo Donnamaria che presenta delle evidenti somiglianze con le parole spese per l’ex fidanza ...