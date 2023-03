Donald Trump arrestato e trascinato via dalla polizia: le foto fanno il giro del mondo ma sono fake. L’autore: “Scherzavo, fatte con l’intelligenza artificiale” (Di sabato 25 marzo 2023) Scusate, ma le foto ritoccate dell’arresto di Trump erano uno scherzo. Sta facendo discutere la “confessione” di Eliot Higgins, L’autore di una delle (foto)notizie fake più clamorose degli ultimi mesi. Già, perché il fondatore britannico di Bellingcat, uno dei siti d’investigazione giornalistica più seguiti del web che mescola indagini di giornalisti e segnalazioni di cittadini, ha combinato, almeno secondo lui, una marachella. Scherzetto che però crea a livello comunicativo e di credibilità un ambiguo precedente e anche un bel caos. Intanto le foto incriminate sono esteticamente e tecnicamente bellissime. O quantomeno perfette. E vedono l’ex presidente Donald Trump che cerca di divincolarsi dagli agenti che lo stanno arrestando, poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Scusate, ma leritoccate dell’arresto dierano uno scherzo. Sta facendo discutere la “confessione” di Eliot Higgins,di una delle ()notiziepiù clamorose degli ultimi mesi. Già, perché il fondatore britannico di Bellingcat, uno dei siti d’investigazione giornalistica più seguiti del web che mescola indagini di giornalisti e segnalazioni di cittadini, ha combinato, almeno secondo lui, una marachella. Scherzetto che però crea a livello comunicativo e di credibilità un ambiguo precedente e anche un bel caos. Intanto leincriminateesteticamente e tecnicamente bellissime. O quantomeno perfette. E vedono l’ex presidenteche cerca di divincolarsi dagli agenti che lo stanno arrestando, poi ...

