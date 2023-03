Una cosa difficilissima che stiamo imparando a fare (Di venerdì 24 marzo 2023) Rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera su larga scala è complicato, ma inevitabile per riparare il più grande guaio che abbiamo combinato Leggi su ilpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera su larga scala è complicato, ma inevitabile per riparare il più grande guaio che abbiamo combinato

