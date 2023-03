Open Arms, il comandante di fregata Pellegrino: “Nessuna comunicazione di pericolo imminente” (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo udienza del processo Open Arms nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo a carico di Matteo Salvini, presente in aula. Il dibattimento è iniziato con la deposizione del capitano di fregata Andrea Pellegrino. Che riporta quanto accaduto la mattina del primo agosto di quattro anni fa. Quando un sommergibile della Marina vide la nave di Open Arms che soccorrere una sessantina di migranti in alto mare. Open Arms: non si è mai parlato di pericolo imminente “Per quanto di mia diretta conoscenza in nessun momento si parlava di un pericolo imminente sulla imbarcazione”, dice Pellegrino che all’epoca era in ufficio alla Capitaneria di porto. “Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo udienza del processonell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo a carico di Matteo Salvini, presente in aula. Il dibattimento è iniziato con la deposizione del capitano diAndrea. Che riporta quanto accaduto la mattina del primo agosto di quattro anni fa. Quando un sommergibile della Marina vide la nave diche soccorrere una sessantina di migranti in alto mare.: non si è mai parlato di“Per quanto di mia diretta conoscenza in nessun momento si parlava di unsulla imbarcazione”, diceche all’epoca era in ufficio alla Capitaneria di porto. “Il ...

