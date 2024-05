Caso Open - il Senato non autorizza il sequestro delle chat di Matteo Renzi Contrari solo i senatori del M5s

(Di martedì 7 maggio 2024) Prima la Consulta dà ragione aed equipara e-mail e whatsapp alla “corrispondenza”, poi – di conseguenza – i pm chiedono alla necessariazione e oggi Palazzo Madama fa cerchio attorno a. Ilha, infatti, respinto – come da previsione – la richiesta della procura di Firenze di sequestrare la corrispondenza elettronica del leader di Italia viva, nell’ambito del processo sui presunti finanziamenti illeciti alla Fondazione. A votare sì (per respingere la richiesta) sono stati in 112,i 18ri del Movimento 5 stelle mentre 3 si sono astenuti. A luglio del 2023 la Corte costituzionale aveva accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal ...

